Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Beim Parken beschädigt und aus dem Staub gemacht, Zeugenaufruf

Wolfach (ots)

Der Fahrer eines Mitsubishi musste am Montagnachmittag nach kurzer Abwesenheit einen Schaden von rund 1.600 Euro an seinem geparkten Wagen feststellen. Der Autofahrer hatte den roten "Space Star" gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Hausacher Straße links neben dem Eingang vor der dortigen Bäckerei abgestellt und war nur für 15 Minuten abwesend. Der unbekannte Verursacher des Schadens an der Stoßstange machte sich offenbar aus dem Staub. Nun suchen die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Zeugen und bitten diese unter der Telefonnummer: 07834-83570 um sachdienliche Hinweise. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell