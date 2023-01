Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen kam es am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr auf der Europastraße in Baden-Baden. Beim Befahren des mehrspurigen Cite-Kreisels bemerkte der 54-Jährige Fahrer eines Audis zu spät, dass er eine andere Ausfahrt nehmen wollte und kollidierte beim versuchten Spurwechsel mit einem BMW-Fahrer auf dem inneren Fahrstreifen des Kreisverkehrs. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 und 5.000 Euro. Der BMW war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrtüchtig und musste abschleppt werden. Über etwaige Personenschäden ist bislang nichts bekannt.

/le

