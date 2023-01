POL-OG: Lahr - Trunkenheitsfahrt

Kehl (ots) - Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Sundheimer Straße in Kehl. Bislang unbekannte Täter versuchten sich zwischen 16:00 Uhr und 10:00 Uhr mit nicht näher bekanntem Werkzeug über die Eingangstüre Zutritt zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Der Versuch blieb jedoch erfolglos - die Täter konnten das Wohnobjekt nicht betreten. Der hinterlassene Sachschaden beläuft ...

mehr