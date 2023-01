Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugenaufruf nach unklarem Unfallhergang

Offenburg (ots)

Der genaue Hergang eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Offenburg sind deshalb auf der Suche nach Zeugen, die Licht ins Dunkel bringen können. Fest steht bislang, dass es am Sonntag gegen 19:45 Uhr zum Zusammenstoß einer Audi-Fahrerin und eines Daewoo-Lenkers im Kreisverkehr Ortenberger Straße / Südring / Offenburger Straße kam. Glücklicherweise wurde bei der Kollision niemand verletzt, es entstand lediglich Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 2.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs, welcher von beiden Beteiligten unterschiedlich geschildert wird, werden Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegengenommen. /ma

