Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen - Störer in Gewahrsam genommen

Ottenhöfen (ots)

Das ausufernde Verhalten eines mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mannes hat am Sonntagnachmittag zu dessen Gewahrsamnahme geführt. Der 31-Jährige war kurz nach 16 Uhr in einer Klinik in der Margraf-Bernhard-Straße erschienen und forderte mit Drohgebärden die Abholung einer Patientin. Gutes Zureden stieß bei dem Störer auf taube Ohren, weshalb ihm hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Handschließen anlegen und ihn in Arrest nehmen mussten. Auch die um Schlichtung bemühten Polizisten wurden von dem Mann bedroht. Neben einer Kostenrechnung für den behördlichen Aufenthalt erwartet den 31-Jährigen ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell