POL-OG: Baden-Baden - Parkplatzstreit mit Folgen

Baden-Baden (ots)

Der Streit um einen Parkplatz am Sonntagnachmittag in der Weststadt hatte für einen der Beteiligten kritische medizinische Auswirkungen und einen Rettungsdiensteinsatz zur Folge. Zwei 46 und 70 Jahre alte Männer sind hierbei gegen 15:45 Uhr wegen der Nutzung eines Abstellplatzes aneinandergeraten. Nach anfänglichen Verbalattacken soll der jüngere dem älteren einen Stoß versetzt haben, sodass der 70-Jährige nach hinten umgefallen und durch seine Ehefrau aufgefangen worden sein soll. Hierbei wurde der Umgestoßene reanimationspflichtig und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob der Streit und Frontalangriff des 46-Jährigen in kausalem Zusammenhang mit den medizinischen Folgen des 70-Jährigen steht, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

