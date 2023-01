Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Gebäudebrand

Steinmauern (ots)

Am Sonntagmittag, 15:14 Uhr, musste die Feuerwehr und Polizei zu einem Gebäudebrand in Steinmauern, Klauseläcker, ausrücken. Betroffen war eine Holzscheune in welcher Traktoren untergestellt sind. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude. Der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch zu löschen. Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Wie es zu dem Brandausbruch kam ist derzeit noch unklar. Auch über Höhe des entstandenen Schadens kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden. Die Traktoren wurden nicht beschädigt.

/EJA

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell