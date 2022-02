Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkohol, Drogen und illegale Veränderungen an Kraftahrzeugen - Kontrolltag der Polizei Speyer

Speyer (ots)

Am Freitag, den 25.02.2022 führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Speyer von 13:00 bis 20:00 Uhr in der Schifferstadter Straße und der Auestraße eine Schwerpunktkontrollaktion zur Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Neben dem Erkennen von Alkohol- und Drogenbeeinflussten Fahrzeugführenden galt ein besonderes Augenmerk der Feststellung illegaler Veränderungen an Kraftfahrzeugen. Das Ziel des Kontrolltages lag nicht nur in der Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sondern insbesondere in der Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Bei insgesamt 39 kontrollierten Verkehrsteilnehmenden standen sechs Fahrer im Alter von 22 bis 38 Jahren unter dem Verdacht unter dem Einfluss von Drogen ein Kraftfahrzeug geführt zu haben. Vorrangig handelte es sich hierbei um Cannabis. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

In drei Fällen konnten Veränderungen an Kraftfahrzeugen festgestellt werden, für die keine Änderungsabnahmen vorlagen. Unter anderem wurden die Veränderungen an Auspuffanlagen sowie Felgen vorgenommen. In einem Fall stellten die Beamten fest, dass ein offener Sportluftfilter im Motorraum verbaut war. Da aufgrund der Veränderungen eine Gefahr für den Straßenverkehr bestand, wurde den Fahrern die Weiterfahrt untersagt. Aufgrund der hierdurch erloschenen Betriebserlaubnis, wird die zuständige Zulassungsstelle über den jeweiligen Vorfall in Kenntnis gesetzt. Darüber hinaus kam es zur Aushändigung von insgesamt 10 Mängelberichte und zwei Verwarnungen, da zwei Radfahrer den Radweg in nicht vorgeschriebener Richtung befuhren.

Die Polizei Speyer appelliert weiterhin: Lassen Sie ihr Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind. Insbesondere Drogen können noch mehrere Tage, manchmal sogar Wochen, negativen Einfluss auf die Fahrtauglichkeit haben. Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere.

