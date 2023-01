Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Versuchter Einbruch, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Sundheimer Straße in Kehl. Bislang unbekannte Täter versuchten sich zwischen 16:00 Uhr und 10:00 Uhr mit nicht näher bekanntem Werkzeug über die Eingangstüre Zutritt zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Der Versuch blieb jedoch erfolglos - die Täter konnten das Wohnobjekt nicht betreten. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, setzen sich bitte unter der Rufnummer: 07851 893-0 mit den Ermittlern des Polizeirevier Kehl in Verbindung.

/le

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell