Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Angegriffen? - Polizei sucht Zeugen!

Bühl (ots)

Nachdem es auf der Aktionsfläche eines Kinderspielplatzes in der Hägenichstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sein soll, ermitteln die Beamten des Polizeireviers Bühl und sind auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es am Samstag gegen 18:30 Uhr zunächst zu einem Streit zwischen Kindern, als ein 43-jähriger Vater und eine noch unbekannte Frau eingegriffen und die beteiligten Kinder hierbei auch körperlich angegangen haben sollen. Nur wenig später kam es während der polizeilichen Anzeigenaufnahme im Bereich der Kasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 38-jährigen Vater der zuvor mutmaßlich angegriffenen Kinder und dem 43-Jährigen. Beamten des Polizeireviers Bühl gelang es nur unter erheblicher Anstrengung, die beiden zu trennen. Nun sind die Ermittler auf der Suche nach Zeugen, vor allem zum Streit auf der Aktionsfläche und der noch unbekannten Frau. Diese soll 16 bis 20 Jahre alt sein und eine schwarze Stoffhose sowie ein schwarzes "Kappa"-Sweatshirt und eine schwarze Steppjacke getragen haben. Ihre braunen Haare soll die Unbekannte in einem Dutt getragen haben. Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 gebeten. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell