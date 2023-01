Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Druckfrischer Haftbefehl durch Bundespolizei Kaiserslautern vollstreckt

Ramstein (ots)

Am 23. Januar 2023 fiel den Polizisten gegen Mittag im Rahmen der Überwachung des grenzüberschreitenden Verkehrs auf der A 6 ein Porsche Panamera mit deutschem Kennzeichen auf. Die anschließende polizeiliche Kontrolle des Fahrers in Ramstein ergab, dass gegen den 30-jährigen Iraner ein Europäischer Haftbefehl aufgrund einer Ausschreibung durch Österreich wegen Schlepperei als Mitglied einer kriminellen Vereinigung bestand. Nach Rücksprache mit der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft konnte festgestellt werden, dass gerade erst am selbigen Tag der Beschluss über die Auslieferungshaft eingegangen sei und man im Begriff gewesen ist, eine Ausschreibung an die Polizeidienststellen zu veranlassen. Der Mann wurde mit zur Dienststelle verbracht und wurde am 24. Januar 2023 um 10.00 Uhr dem Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Hier erging der Beschluss, dass der Mann bis zu seiner Überstellung nach Österreich in die Justizvollzugsanstalt nach Frankenthal verbracht wird.

