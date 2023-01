Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Falscher ukrainischer Flüchtling fliegt auf

Mainz (ots)

Am 17. Januar 2023 wurde um ca. 21.30 Uhr eine männliche Person im Bundespolizeirevier in Mainz vorstellig und erklärte Hilfe zu benötigen, da er in Geldnot sei. Auf Nachfrage übergab er einen ukrainischen Aufenthaltstitel und erklärte sich als Flüchtling vor den kriegerischen Handlungen in der Ukraine. Nach einer Überprüfung kam den Beamten das Dokument seltsam vor. Eine weitere Dokumentenprüfung ergab sodann auch im Ergebnis, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Totalfälschung handelt. Bei der Durchsuchung konnte ein gültiger aserbaidschanischer Reisepass mit gültigem Aufenthaltstitel für Ungarn aufgefunden werden. Letztlich zeigte sich der 31-jährige Aserbaidschanischer im Rahmen der gezielten Vernehmung einsichtig und erläuterte die Herkunft des käuflich erworbenen ukrainischen Aufenthaltstitels. Der Beschuldigte wird sich nun einem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Verschaffung von amtlichen Ausweisen, unerlaubter Einreise und unerlaubtem Aufenthalt ohne gültigen Aufenthaltstitel verantworten müssen.

