Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf: Schlägerei am Bahnhof Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Am 14. Januar 2023 wurde das Bundespolizeirevier Neustadt an der Weinstraße von der Polizei Schifferstadt darüber in Kenntnis gesetzt, dass es gegen 12:20 Uhr am Bahnhof Limburgerhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen fünf Personen gekommen sei. Zwei Streifen der Landespolizei sowie eine Streife der Bundespolizei verlegten unverzüglich zum Tatort. Dort wurden die beiden Geschädigten festgestellt. Diese gaben an, dass sie den Zug Richtung Mannheim nehmen wollten, um zum Fußballspiel des Waldhof Mannheim gegen 1860 München zu fahren. Bereits auf Bahnsteig 1 kam es dabei zu verbalen Streitigkeiten mit einer Personengruppe. Im Anschluss folgte auf Bahnsteig 4 eine körperliche Auseinandersetzung, wobei die drei Täter die Geschädigten angriffen und diese mittels Faustschlägen ins Gesicht attackierten. Dabei wurde die Brille eines Geschädigten verbogen und die Mütze des anderen Geschädigten entwendet. Im Anschluss seien die Täter Richtung Innenstadt geflüchtet. Nach Angaben der beiden Opfer handelte es sich bei den Angreifern mutmaßlich um Anhänger des 1. FC Kaiserslautern. Diese waren ca. 20 Jahre alt, 180 cm - 185 cm groß. Einer der Täter trug eine schwarze Bomberjacke, hatte hellblonde Haare und war von kräftiger Statur.

Gegen die Täter wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls sowie Sachbeschädigung eingeleitet.

Personen die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machen können, melden sich bitte bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631-34073-0.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell