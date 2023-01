BPOL-KL: Mann belästigt Kind und bedroht Streife während der Kontrolle

Mainz (ots) - Am 10. Januar 2023 wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehrere Haftbefehle vollstreckt. So wurde am Dienstagabend, im Rahmen einer Personenkontrolle, am Bahnhof Worms ein 32-jähriger Afghane festgestellt, dessen Duldung abgelaufen war und gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag. Da der ...

