Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: 17-Jähriger greift Beamtin an und flieht bei Polizeikontrolle

Homburg/Saar (ots)

Am Mittwoch, den 11. Januar 2023 wurden gegen 22:45 Uhr am Bahnsteig 1 im Hauptbahnhof Homburg/Saar zwei junge Männer durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Der 20-Jährige wies sich den Polizisten gegenüber aus, wohingegen der 17-Jährige keine Ausweisdokumente vorlegen konnte. Daraufhin wurde der mitgeführte Rucksack des Jugendlichen durchsucht. Während der Maßnahme schlug er der Polizistin ins Gesicht, stieß diese gegen das Wetterschutzhaus und flüchtete. Um seiner Kollegin zu helfen und festzustellen, ob diese verletzt war, verzichtete der zweite Polizist auf die Verfolgung. Bei der weiteren Durchsuchung des vor Ort verbliebenen Rucksacks, fand die Streife eine geringe Menge Marihuana, ein Tierabwehrspray sowie eine verschlossene Geldkassette. Durch die Befragung der Begleitperson konnten die Personalien des Flüchtigen festgestellt und anschließend durch einen Abgleich im Fahndungssystem zweifelsfrei bestätigt werden. Die sichergestellten Betäubungsmittel wurden zuständigkeitshalber an die Polizei in Homburg abgegeben. Hierbei konnte zudem festgestellt werden, dass gegen den Jugendlichen ein örtlicher Haftbefehl mit einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten besteht und das Fluchtverhalten erklärt. Der junge Mann wurde Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Angriff auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. Es wird weiter nach ihm gefahndet. Die Polizistin konnte leicht verletzt ihren Dienst fortführen.

