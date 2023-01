Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Mainz (ots)

Am 10. Januar 2023 wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehrere Haftbefehle vollstreckt.

So wurde am Dienstagabend, im Rahmen einer Personenkontrolle, am Bahnhof Worms ein 32-jähriger Afghane festgestellt, dessen Duldung abgelaufen war und gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag. Da der junge Mann die verhängte Geldstrafe in Höhe von 1123,94 EUR nicht aufbringen konnte, wurde dieser in die JVA Rohrbach zur Verbüßung der 90-tägigen Freiheitsstrafe verbracht. Außerdem wurde im Rahmen der Durchsuchung Amphetamin festgestellt. Aufgrund des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet und die zuständige Ausländerbehörde Darmstadt über den Sachverhalt informiert.

Des Weiteren wurde eine Streife am HBF Mainz, auf einen 31-jährigen Deutschen aufmerksam. Im Rahmen der Personenkontrolle wurde hier ein Vollstreckungshaftbefehl des AG Idar-Oberstein wegen gefährlicher Körperverletzung festgestellt. Der junge Mann musste aufgrund des Beschlusses eine Freiheitsstrafe von 185 Tagen in der JVA Rohrbach antreten.

