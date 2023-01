Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ohne Versicherungsschutz in Söhlde unterwegs: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt Wiederholungstäter

Hildesheim (ots)

SÖHLDE/ Hoheneggelsen (lud)

Am 31.12.2022, gegen 21:25 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Bad Salzdetfurth in der Hauptstraße in 31185 Söhlde OT Hoheneggelsen im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 51-Jährigen Pkw-Fahrer.

Hierbei wurde festgestellt, dass der geführte Pkw seit mehr als fünf Monaten über keine erforderliche Haftpflichtversicherung verfügt. Gegen den Fahrzeugführer wurde nun ein Verfahren gem. §§ 1, 6 PflVG eingeleitet.

Des Weiteren muss der Pkw-Fahrer mit einer empfindlichen Strafe rechnen, da dieser bereits zum wiederholten Male wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Schlussendlich musste der 51-Jährige Söhlder seinen weiteren Weg zu Fuß fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell