Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220110-1-pdnms Zeugen und Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 07.01.2022 zwischen 16:20 Uhr und 16:30 Uhr befuhr ein 79 jähriger Mann mit seinem silbergrauen Golf Sportsvan die B76 zwischen Eckernförde und dem Parkplatz "Grüner Jäger".

In Fahrrichtung Kiel fuhr das Fahrzeug mehrfach in den Gegenverkehr, so dass mehrere Fahrzeuge stark bremsen und/ oder ausweichen mussten.

Am Parkplatz "Grüner Jäger" wendete das Fahrzeug und fuhr vermutlich beim Einfädeln in den gegenüberliegenden Graben der Fahrbahn. Der 79 jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt Zeugen und Geschädigte, die von dem Fahrzeug gefährdet worden sind, sowie Zeugen die beobachtet haben, wie das Fahrzeug in den Graben gefahren ist.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 043519080.

