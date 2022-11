Polizei Bonn

POL-BN: Erneute Kontrollen zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr

Bonn (ots)

Die verbotswidrige Nutzung von elektronischen Geräten beim Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr und die damit einhergehende Ablenkung ist eine der Hauptunfallursachen. Dies führt immer wieder zu Verkehrsunfällen mit schwerwiegenden Folgen.

Am Dienstag (29.11.2022) in der Zeit von 07 Uhr bis 15 Uhr führte die Bonner Polizei deswegen erneut (siehe auch unsere Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5367771) Kontrollen unter anderem in Königswinter, in Rheinbach und Meckenheim sowie im Bonner Stadtgebiet durch.

Dabei wurden insgesamt 221 Fahrzeugführende angehalten und kontrolliert. In 68 Fällen waren Autofahrende und in vier Fällen Radfahrende während der Fahrt mit ihrem Mobiltelefon beschäftigt und abgelenkt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren und Verwarngelder (Radfahrer) wurden eingeleitet bzw. erhoben.

