POL-BN: Bonn-Zentrum: Polizei stoppt 45-Jährigen auf getuntem E-Scooter - Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss

Bonn (ots) - Am Dienstag (29.11.2022) brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße Auf dem Huckstein in der Bonner Nordstadt ein. Im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 19:00 Uhr gelangten die Einbrecher auf das Grundstück des Hauses und brachen das Fenster einer Hochparterrewohnung auf. Im Anschluss durchwühlten sie die Räume und ...

