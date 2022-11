Polizei Bonn

POL-BN: Einladung zum Foto- und Pressetermin: Nikolausmarkt in Bad Godesberg - Polizei, Stadt, Veranstalter und Bezirksbürgermeister ziehen erste Bilanz

Bonn (ots)

Am morgigen Mittwoch (30.11.2022) ziehen die Bonner Polizei, der Stadtordnungsdienst, der Bezirksbürgermeister und Bad Godesberg Stadtmarketing als Veranstalter im Rahmen eines Pressegesprächs eine Zwischenbilanz zum bisherigen Verlauf des Nikolausmarktes in Bad Godesberg.

Seit dem 21.11.2022 sind uniformierte Fußstreifen der Bonner Polizei an den Markttagen in der Innenstadt unterwegs und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar. Bei ihren Streifengängen sind die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auch mit den Mitarbeitern des Stadtordnungsdienstes unterwegs. Zum besseren Schutz vor Taschendieben, Trickbetrügern und anderen Straftätern, die sich erfahrungsgemäß unter die Menschen mischen, ist zu besonders tatrelevanten Zeiten (insbesondere Nachmittags- und Abendstunden) außerdem eine mobile Videobeobachtungsanlage an der Ecke Koblenzer Straße/Alte Bahnhofstraße im Einsatz.

Interessierte Medienvertreter sind hierzu herzlich eingeladen. Termin: Mittwoch, 30.11.2022, 12:00 Uhr in Bad Godesberg, Am Michaelshof, in Höhe der Kammerspiele.

