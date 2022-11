POL-BN: Fahndungsrücknahme: Tatverdächtiger nach Körperverletzungsdelikt identifiziert

Wachtberg und Bonn-Lannesdorf (ots) - Im Laufe des vergangenen Wochenendes sind bislang Unbekannte in drei Kindergärten in der Gemeinde Wachtberg eingebrochen. Sie entwendeten Computer und Kameras. Im nahe gelegenen Bonn-Lannesdorf scheiterten die Einbrecher an den Sicherungseinrichtungen einer Kindertagesstätte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

mehr