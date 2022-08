POL-PPRP: Leichtverletzte Person nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmittag (30.08.2022) gegen 13 Uhr kam es zu Streitigkeiten zwischen einem 56-Jährigen und zwei derzeit unbekannten Personen in der Saarlandstraße. Es handelte sich um eine Frau und einen Mann. Die Unbekannte schlug dem Mann auf den Kopf. Ein weiterer Schlag durch den unbekannten Begleiter konnte durch Zeugen verhindert werden. Die Täter flüchteten fußläufig und stiegen in die Buslinie 74 in Fahrtrichtung Rathaus. Wer hat den Vorfall ...

mehr