Polizei Bonn

POL-BN: Die Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Kindergärten in Wachtberg und Bonn-Lannesdorf

Wachtberg und Bonn-Lannesdorf (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes sind bislang Unbekannte in drei Kindergärten in der Gemeinde Wachtberg eingebrochen. Sie entwendeten Computer und Kameras. Im nahe gelegenen Bonn-Lannesdorf scheiterten die Einbrecher an den Sicherungseinrichtungen einer Kindertagesstätte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzten die Unbekannten die Zeit von Freitag, 25.11.2022, 16:30 Uhr, bis zum Montag, 28.11.2022, 06:30 Uhr, zur Tatausführung.

In diesem Zeitraum hatten die Unbekannten vergeblich versucht, in Bonn-Lannesdorf Fenster und Türen der Kindertagesstätte an der Splickgasse aufzubrechen. Diese hielten den Aufbruchsversuchen stand.

In Wachtberg-Villiprott wurde die Terrassentüre des Kindergartens an der Straße "Auf den Zehn Morgen" aufgebrochen und das Gebäude durchsucht. Angaben zu gestohlenen Gegenständen liegen noch nicht vor.

In Wachtberg-Villip wurde nach ersten Erkenntnissen mindestens ein Laptop auf dem Gebäude der Kindertagesstätte gestohlen, die sich an der Straße "Zwischen den Hüllen" befindet. Auch in diesem Fall hatten die Täter eine Terrassentüre aufgebrochen.

Ebenso im Fall des Kindergartens in Wachtberg-Ließem. Hier wurden, so die ersten Mitteilungen ein Laptop und eine Kamera aus dem Haus an der Marienstraße gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einem Tatzusammenhang aus. Bislang liegen keine Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen vor.

Deshalb bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei um Hinweise.

Sie fragen: Wer hat im Bereich der Tatorte Personen oder Fahrzeuge gesehen, die mit den aufgeführten Einbrüchen in Verbindung stehen könnten?

Hinweise bitte an die 0228/150 oder per E-Mail an KK13.bonn@polizei.nrw.de

