Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Wohnhaus und Keller ++ Mülltonnen in Brand gesetzt ++ 4 Verletzte bei Unfällen

Cuxhaven (ots)

Kellerräume aufgebrochen

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende wurden in einem Mehrparteienhaus in der Deichstraße gleich vier Kellerabteile aufgebrochen. Der oder die Täter zerstörten die Vorhängeschlösser und durchsuchten die Räume. Entwendet wurden mindestens Elektrogeräte. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte aber im unteren vierstelligen Bereich liegen.

++++++

Tageswohnungseinbruch

Beverstedt. Am gestrigen Dienstag sind unbekannte Täter zwischen 16 und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Schuldamm eingebrochen. Die Täter drangen vermutlich über die Eingangstür in das Haus ein und durchsuchten alle Räume. Entwendet wurden Bargeld, Schmuck und Elektrogeräte. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei Cuxhaven weist in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Gefahren und Schäden durch Einbrüche gerade in der dunklen Jahreszeit hin. Wenn Sie ihr Haus sichern wollen, lassen Sie sich kostenlos durch die Polizei beraten. Beratungstermine können sie unter 04721-5730 oder praevention@pi-cux.polizei.niedersachsen.de vereinbaren.

++++++

Mülltonnen in Brand gesetzt

Cuxhaven. In der vergangenen Nacht, zwischen 1.40 Uhr und 2.10 Uhr, wurden von unbekannten Tätern in der Wulffhagenstraße eine Restmülltonne und ein Müllcontainer in Brand gesetzt. Die Restmülltonne konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten gelöscht werden, bei der Brandbekämpfung des Müllcontainers war die Feuerwehr Cuxhaven eingesetzt. An beiden Einsatzorten konnte ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude, Fahrzeuge oder andere Gegenstände verhindert werden. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

++++++

2 Verletzte bei Auffahrunfall

Loxstedt. Bei einem Auffahrunfall gestern Morgen gegen 8 Uhr in Nesse wurden eine 40-jährige Autofahrerin und eine 70-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die 40-jährige aus Hagen hatte mit ihrem PKW an der neuen Ampelanlage auf der L135 an der Abzweigung nach Stotel anhalten müssen. Der hinter ihr fahrende 25-jährige Mann ebenfalls aus Hagen hielt sein Fahrzeug auch an. Der dritte Fahrer, ein 73-jähriger aus Loxstedt, bemerkte dies zu spät, fuhr auf den PKW des 25-jährigen auf und schob diesen auf das Auto der 40-jährigen. Sie und die Beifahrerin im PKW des Unfallverursachers wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 4.500 Euro.

++++++

Fahrradfahrerin schwer verletzt

Loxstedt. Eine 68-jährige Fahrradfahrerin aus Loxstedt wurde gestern Mittag gegen 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Eine 81-jähriger Autofahrerin wollte mit seinem PKW von einem Supermarktparkplatz auf die Bahnhofstraße fahren. Dabei übersah sie die von rechts kommende und auf dem Radweg fahrende Fahrradfahrerin. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 68-jährige. Da die Autofahrerin den Zusammenstoß im ersten Moment nicht bemerkte, fuhr sie weiter und stieß vermutlich noch einmal mit der Fahrradfahrerin zusammen. Die 68-jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

++++++

Fahrradfahrer alkoholisiert - bei Unfall verletzt

Cuxhaven. Ein 37-jähriger Cuxhavener ist gestern Abend gegen 18.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Mann war alkoholisiert auf der Straße Süderwisch unterwegs. An einer Einmündung stürzte er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und verletzte sich leicht. Eine Atemalkoholkontrolle durch die aufnehmenden Polizeibeamten ergab einen Wert von fast 2 Promille. Der Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

++++++

Erheblicher Sachschaden nach Alkoholfahrt

Cuxhaven. Ein 74-jähriger Cuxhavener ist gestern Abend gegen 19 Uhr trotz Alkoholisierung in sein Auto gestiegen. In der Straße Bei der Kirche verlor er dann aufgrund seines Alkoholkonsums die Kontrolle über seinen PKW und rammte ein geparktes Auto. Der Schaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Dem 74-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell