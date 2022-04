Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuchen nach Verkehrsunfallflucht

Gifhorn (ots)

Am Freitag, den 08.04.2022, kam es in der Zeit zwischen 10:00 und 10:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Isenbütteler Weg in Höhe des dortigen Supermarktes.

Ein ordnungsgemäß, in einer Parkbucht, geparkter Audi A6 in schwarz wurde im genannten Zeitraum an der Beifahrertür beschädigt. Zum Zeitpunkt des Abstellens befand sich ein grüner VW Golf neben dem Audi. Der oder die Fahrzeugführer/in des VW Golf kann möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen.

Zeugen oder Hinweisgeber sowie der/die Fahrzeugführer/in des VW Golf werden gebeten sich bei der Polizei Gifhorn unter 05371 980 0 zu melden.

