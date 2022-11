Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Bonn Bad-Godesberg

Bonn (ots)

Am Montag, den 28.11.2022, gegen ca. 17.40 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Bonn Bad-Godesberg. Ein 55jähriger PKW-Führer befuhr die Annaberger Str. in Fahrtrichtung B9. Eine 58jährige PKW Fahrerin befuhr zeitgleich die Martin-Luther-Alle in Richtung August-Bebel-Allee

Im Kreuzungsbereich Annaberger Str. / August-Bebel-Allee kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW der 58 Jährigen. Durch den Aufprall überschlug sich der PKW und kollidierte im weiteren Verlauf mit einer 26jährigen Fußgängerin, die an der Fußgänger LZA wartete.

Durch den Aufprall wurde die Fußgängerin schwer verletzt und nach Erstbehandlung durch den Notarzt mittels Rettungstransportwagen in die Uniklinik verbracht. Die PKW Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei führte eine qualifizierte Unfallaufnahme durch, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein eingangs gemeldeter brennender PKW bestätigte sich nicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt.

Es kam zu einem Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell