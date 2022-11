Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: 31-Jähriger bei Straßenraub von Jugendlichen angegriffen

Bonn (ots)

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 der Bonner Polizei suchen Zeugen eines Geschehens, das sich am Samstagabend (26.11.2022) auf der Derlestraße ereignet hat. Dabei wurde ein 31-Jähriger von mehreren Jugendlichen aus einer größeren Gruppe heraus geschlagen und getreten.

Zur Tatzeit gegen 18:30 Uhr saßen eine 33-jährige Frau und der Geschädigte auf einer Bank an der Ecke Derlestraße/Heilsbachstraße, als sie aus einer etwa zehnköpfigen Gruppe heraus nach Zigaretten gefragt wurden. Als der Geschädigte die Zigaretten herausgeben wollte, wurde er von einem der Jugendlichen unvermittelt geschlagen. In der Folge sollen die Aggressoren den 31-Jährigen weiter geschlagen und getreten haben - auch, als dieser bereits am Boden lag. Dabei nahmen die Jugendlichen auch das Mobiltelefon, die Geldbörse und die Basecap des Opfers an sich. Der 31-Jährige musste anschließend vom Rettungsdienst behandelt werden. Zu den jugendlichen Angreifern liegen bislang keine konkreten Beschreibungsmerkmale vor. Nach bisherigem Sachstand sollen sie in Richtung Rochusstraße vom Tatort geflüchtet sein. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zum Antreffen der Tatverdächtigen.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet um Hinweise von Personen, die sich zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes aufgehalten haben. Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zur Identität der Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell