Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit Verletzten in Bonn-Bad Godesberg, Uhlandstraße/Denglerstraße

Bonn (ots)

Am 27.11.2022, gegen 17:42 h befuhr ein 47-jähriger PKW-Fahrer die Denglerstraße. Zeitgleich befuhr ein 45-jähriger PKW-Fahrer mit seinem PKW die Uhlandstraße. In diesem mit Tempo-30 beschränkten Bereich ist die Vorfahrtsregelung Rechts-vor-Links gültig. Im Bereich der Kreuzung, die für die Uhlandstraße in diesem Fall vorfahrtsberechtigt ist, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Fahrzeug des 45-jährigen PKW-Führers wurde erheblich beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Der 45-jährige PKW Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. In dem Unfallbereich wurden auf Grund der polizeilichen Maßnahmen kurzfristige Sperrmaßnahmen erforderlich.

