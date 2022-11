Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Königswinter-Thomasberg

Königswinter (ots)

Eine 29-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem PKW auf einen Schotterparkplatz an der Straße Adriansberg und kam aus ungeklärter Ursache nach rechts über den Gehweg von der Fahrbahn ab. Da sich dort ein Hang befindet, kippte der Pkw um und die Fahrerin konnte den PKW nicht selbständig verlassen. Die PKW-Fahrerin wurde durch alarmierte Feuerwehrkräfte befreit. Die PKW-Fahrerin wurde mit dem vorsorglich benachrichtigten Rettungshubschrauber in eine Bonner Klinik verbracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen werden durch ein Verkehrskommissariat der Bonner Polizei geführt.

