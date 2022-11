POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Mann nach häuslicher Gewalt der Wohnung verwiesen

Bonn (ots) - Am 27.11.2022, gegen 17:42 h befuhr ein 47-jähriger PKW-Fahrer die Denglerstraße. Zeitgleich befuhr ein 45-jähriger PKW-Fahrer mit seinem PKW die Uhlandstraße. In diesem mit Tempo-30 beschränkten Bereich ist die Vorfahrtsregelung Rechts-vor-Links gültig. Im Bereich der Kreuzung, die für die Uhlandstraße in diesem Fall vorfahrtsberechtigt ist, kam ...

