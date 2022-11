Polizei Bonn

POL-BN: Ablenkung im Straßenverkehr: Polizei ahndet bei Kontrollaktion zahlreiche Verstöße

Bonn (ots)

Die verbotswidrige Nutzung von elektronischen Geräten beim Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr und die damit einhergehende Ablenkung ist eine der Hauptunfallursachen. Dies führt immer wieder zu Verkehrsunfällen mit schwerwiegenden Folgen.

Am Donnerstag (10.11.2022) in der Zeit von 07 Uhr bis 15 Uhr führte die Bonner Polizei deswegen Kontrollen unter anderem in Meckenheim, in Röttgen und im der Bonner Innenstadt durch. Dabei wurden insgesamt 165 Fahrzeugführende angehalten und kontrolliert. In 54 Fällen waren Autofahrende und in zwei Fällen Radfahrende während der Fahrt mit ihrem Mobiltelefon beschäftigt und abgelenkt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Wegen diverser Verkehrsordungswidrigkeiten (wie z.B. Gurt- und Rotlichtverstöße) waren weitere 66 Verwarngelder bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren die Folge.

In Rheinbach stellten die Einsatzkräfte einen Kleintransporter fest, der deutlich überladen war. Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges war mit 2,8 Tonnen angegeben. Eine Wägung des Kleintransporters ergab allerdings ein Gewicht von 4,7 Tonnen. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und Odnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Im Rahmen des Einsatzes wurde ein 38-jähriger Autofahrer in der Bonner Nordstadt angehalten. Er hatte einen Rotlichtverstoß begangen. In der Kontrollsituation gab der Mann spontan an, keinen Führerschein zu besitzen. Eine entsprechende Abfrage bestätigte die Angaben des 38-Jährigen, für den die Autofahrt beendet war. Ihn sowie den Halter des Autos erwartet ein Ermittlungsverfahren.

Ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Urkundenfälschung kommt auf einen 39-Jährigen zu, der angehalten wurde, weil im Fond des VW Bora mehrere Kinder ungesichert saßen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bereits im Juni 2022 stillgelegt worden war. Der 39-Jährige führte den Wagen mit gefälschten Kennzeichen.

