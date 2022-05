POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Mitarbeiter an Schießbude verletzt - Zeugen gesucht

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Donnerstag, 21:30 Uhr, war der PKW eines 37-Jährigen in der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße auf dem dortigen Parkbereich abgestellt. Als der Mann am Abend an seinen Mercedes kam, musste er feststellen, dass die komplette Bereifung entwendet ...

