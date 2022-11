Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Trickdiebstahl durch falschen Wasserwerker

Bonn (ots)

Trickdiebe versuchen immer wieder an die Ersparnisse von Seniorinnen und Senioren zu gelangen. Unter verschiedenen Vorwänden bitten die Täter um Einlass in die Wohnungen ihrer Opfer, um sie dann in einem unbeobachteten Moment zu bestehlen oder Mittätern Einlass zu gewähren. Mal geben die Täter vor, eine Nachricht für einen Nachbarn hinterlassen zu wollen oder aber man bittet um ein Glas Wasser. Oft geben die Diebe auch vor, Leitungen in der Wohnung als angebliche Mitarbeiter eines Wasserversorgers überprüfen zu müssen.

In Duisdorf verschaffte sich so ein angeblicher Wasserwerker am Dienstag (08.11.2022) Zutritt zum Appartement einer 72-jährigen Frau in der Straße Am Wesselpütz. Zur Tatzeit gegen 13:45 Uhr gab der Mann vor, die Wasserhähne der Wohnung überprüfen zu müssen. Der Mann schickte die 72-jährige Seniorin dabei auch für mehrere Minuten in einen anderen Raum, damit sie dort den Wasserhahn öffnet. Diese Zeit nutzte er, um die Geldbörse der Frau ausfindig zu machen und an sich zu nehmen, bevor er kommentarlos die Wohnung verließ. Die Geschädigte stellte das Fehlen ihrer Geldbörse erst später fest. Am Donnerstag (10.11.2022) erstattete sie bei einer Polizeiwache Strafanzeige.

Der angebliche Handwerker wird wie folgt beschrieben: Etwa 20-25 Jahre alt - ca. 1,85 m groß - sprach Deutsch mit leichtem Akzent - normal gekleidet, keine Handwerkerkleidung - dunklerer Hautteint - längeres, schwarzes Oberhaar, das bis an die Augen fiel.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und warnt nach mehreren gleichgelagerten Vorfällen in den vergangenen Tagen erneut vor dieser Masche:

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in die Wohnung zu lassen.

Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine Türsperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür.

Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung oder den Hausmeister an, ob alles seine Richtigkeit hat.

Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei Nachbarn telefonisch nach.

Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen eine Person verdächtig vorkommt.

Die Seniorenberatung der Bonner Polizei bietet Betroffenen und deren Familienangehörigen nach einem solchen Vorfall eine Beratung in einem persönlichen Gespräch und bei Bedarf weiterführendes Informationsmaterial an. Rufen Sie gerne unsere Präventionsdienststelle unter 0228 15-7676 an oder schreiben Sie eine E-Mail an seniorenberatung.bonn@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell