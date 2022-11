POL-BN: Bonn-Zentrum: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich

Bonn (ots) - Am Dienstag (08.11.2022) zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr brachen Unbekannte in ein Apartment eines Mehrfamilienhauses in der Euskirchener Straße ein. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlung durchsuchten die Einbrecher die Wohnung im Erdgeschoss nach Bargeld und Wertgegenständen, entwendeten eine Kreditkarte und verließen unerkannt den Tatort. Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat nach der ...

