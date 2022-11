POL-BN: Meckenheim: Katalysatoren gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Am kommenden Sonntag (13.11.2022) findet in Bonn eine Demonstration zum Thema "Eklatante Menschenrechtsverletzungen im Iran und Verbot des Fahrradfahrens für Frauen" statt. Die Veranstalter rechnen mit rund 250-500 Teilnehmenden. Die Versammlung beginnt um 12:45 Uhr im Hofgarten und bewegt sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt: Am Hofgarten, Adenauerallee, Zweite Fährgasse, Rathenauufer, ...

mehr