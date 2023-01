Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Senior verirrt sich in den Gleisbereich

Schifferstadt (ots)

Am 16. Januar 2023 wurde das Bundespolizeirevier Neustadt an der Weinstraße durch die Polizei Schifferstadt darüber informiert, dass ein Fahrzeug, irrtümlicherweise, am Bahnübergang in Schifferstadt auf die Gleise gefahren ist und dabei aufsetzte. Infolgedessen mussten die Gleise zwischen dem Bahnhof Schifferstadt und dem Bahnhof Speyer gesperrt werden. Dabei kam es zu zwei Teil- und zwei Komplettausfällen von Zügen sowie einer Gesamtverspätung von 125 Minuten.

Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst aus dem Gleisbereich geborgen werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 18:20 Uhr. Der 86-jährige Fahrzeugführer sowie zwei weitere Fahrzeuginsassen blieben dabei unverletzt. Ersten Ermittlungen zu folge verlor der Fahrzeugführer aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse die Orientierung und navigierte das Fahrzeug in den Gleisbereich.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell