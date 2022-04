Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Paderborn

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Paderborn - Am Sonntag, 03.04.2022, mündete ein Streit zwischen drei Männern in einer körperlichen Auseinandersetzung an der Detmolder Straße, bei der eine Person schwer verletzt wurde. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

In der Nacht auf Sonntag trafen sich die drei Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit in dem Haus des späteren Opfers, einem 36-jährigen Paderborner. Zunächst saunierten die drei Männer gemeinsam und konsumierten Alkohol. Dabei gerieten sie in Streit, woraufhin die 28- und 38-jährigen Paderborner das Haus des 36-Jährigen verließen.

Dieser folgte den beiden Männern auf die Straße, wo sich die Auseinandersetzung fortsetzte, und in ein Handgemenge überging. Im Zuge dessen verletzte der 28-Jährige den 36-Jährigen lebensgefährlich. Die Tat ereignete sich gegen 07:15 Uhr.

Mit schweren Verletzungen, die aus der scharfen Gewalteinwirkung resultierten, wurde der 36-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Der 38-Jährige wurde leicht verletzt, als er beabsichtigte, die Kontrahenten voneinander zu trennen. Auch er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Paderborner Polizeibeamten gelang es, den dringend tatverdächtigen 28-jährigen Paderborner, vorläufig festzunehmen.

Die Staatsanwaltschaft Paderborn führt ein Verfahren wegen versuchten Totschlags. Die Kriminalpolizei Bielefeld hat eine Mordkommission "Sauna" eingerichtet. Gemeinsam mit Paderborner Beamten geht die Mordkommission nun den Fragen nach, wie sich die Tat ereignete und welches Motiv der Tat zugrunde lag.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des versuchten Tötungsdelikts dauern weiter an. Am Montag soll dann auch entschieden werden, ob der Tatverdächtige dem Amtsgericht Paderborn zur Anordnung der Untersuchungshaft vorgeführt werden soll.

