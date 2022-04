Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliches Räuber-Trio gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt-

Drei Jugendliche versuchten am Freitag, 25.03.2022, einen Bielefelder im Bullerbach Park auszurauben. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 50-jähriger Bielefelder saß gegen 13:35 Uhr auf einer Bank im Bullerbach Park An der Maiwiese. Drei junge Männer bewarfen den 50-Jährigen zunächst mit Stöcken und traten dann zu ihm an die Bank. Ein Jugendlicher setzte sich neben den Bielefelder und versuchte den Reißverschluss an dessen Westentasche zu öffnen. Seine zwei Begleiter stellten sich vor den auf der Bank sitzenden Mann und versperrten ihm den Fluchtweg. Ein Jugendlicher zog eine Gartenschere, bedrohte das Opfer und verlangte die Herausgabe des Portemonnaies. Als der 50-Jährige einen Stock zum Zweck der Verteidigung griff, entfernten sich die Täter ohne Beute.

Das Opfer beschrieb den Jugendlichen, der sich neben ihn setzte als zwischen 15 Jahre bis 17 Jahre alt und war etwas dicker als die anderen beiden. Er hatte schwarze Haare, trug einen grauer Pullover und blaue Jeans und sprach deutsch mit leichtem Akzent Der Täter mit der Schere hatte ein europäisches Erscheinungsbild, war zwischen 15 und 17 Jahre alt, hatte schwarze Haare, eine schlanke Statur und trug eine blaue Jeans. Der Dritte war 15 Jahre bis 17 Jahre alt und hatte braune Haare. Er trug einen grauer Kapuzenpullover, dunkle Jeans und dunkle Turnschuhe.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 zu wenden.

