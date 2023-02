Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein Unbekannter im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, an einem weißen Seat Leon angerichtet, der im in der Johann-Sebastian-Bach-straße vor dem Gebäude der Hausnummer 12 abgestellt war. Nach vorliegender Spurenlage zerstach der Unbekannte die beiden rechten reifen des Wagens. Zeugenhinweise zu der begangenen Sachbeschädigung werden an die Polizei Blumberg (07702 41066) erbeten.

