Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck/ Lkr. Tuttlingen) Auto kommt von Fahrbahn ab

Neuhausen ob Eck (ots)

Zu einem Unfall ist es am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, auf der Landesstraße 440 gekommen. Eine 29 Jahre alte Frau fuhr mit einem VW auf der L 440 von Neuhausen kommend in Richtung Bergsteig. Kurz nach dem Freilichtmuseum kam die Frau bei winterlichen Verhältnissen nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Erdwall. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das demolierte Auto, an dem Totalschaden entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell