POL-LM: Rabiater Ladendieb in Weilburg +++ Zu schnell unterwegs auf Bundesstraße bei Weilburg +++ Pkw überschlägt sich bei Limburg

1. Ladendieb verletzt Frauen,

Weilburg, An der Backstania, Mittwoch, 21.12.2022, 17:18 Uhr

(jn)Ein rabiater Ladendieb hat sich am frühen Mittwochabend handfest zur Wehr gesetzt, nachdem er bei seiner Tat ertappt wurde. Um 17:18 Uhr sprach eine Mitarbeiterin des in der Straße "An der Backstania" gelegenen Geschäftes den 17-jährigen Tatverdächtigen im Kassenbereich an und bat ihn, in ein Büro mitzukommen. Grund hierfür war ein vorausgegangener Ladendiebstahl. Auf dem Weg dahin riss er sich zunächst los und konnte erst von weiteren Mitarbeitern aufgehalten und an der Flucht gehindert werden. In dem Zusammenhang wurde eine Mitarbeiterin mehrfach getreten, eine andere in die Hand gebissen. Zudem sprach der 17-Jährige Bedrohungen aus und zeigte sich auch gegenüber der alarmierten Polizei überaus aggressiv. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der alkoholisierte Jugendliche an eine Erziehungsberechtige übergeben. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung.

2. Einbrecher gehen leer aus,

Bad Camberg, Robert-Koch-Straße, bis Mittwoch, 21.12.2022

(jn)Bei einem Einbruch in ein Bad Camberger Wohnhaus sind Einbrecher in den vergangenen Tagen leer ausgegangen. Im Tatzeitraum bis Mittwoch hebelten die Täter eine Eingangstür des Einfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße auf und machten sich auf die Suche nach Beute. Aktuellen Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute, sondern verursachten lediglich einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0.

3. Verstöße bei Geschwindigkeitsmessung, Bundesstraße 456, Bereich Weilburg, Donnerstag, 22.12.2022, 09:15 Uhr bis 10:30 Uhr

(jn)Im Weilburger Bereich der B 456 hat die Polizei heute Vormittag eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Zwischen 09:15 Uhr und 10:30 Uhr wurden Verkehrsteilnehmer gemessen, die auf Höhe der Firma "Bach" in Richtung Usingen unterwegs waren. Bei erlaubten 60 km/h waren 14 Autofahrerinnen und Autofahrer zu schnell, so dass nun Verwarngelder, in drei Fällen sogar Bußgelder auf sie zukommen. Der Spitzenreiter der 233 gemessenen Fahrzeuge war mit 88 km/h unterwegs.

4. Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich, Limburg a. d. Lahn, Landesstraße 3447, Donnerstag, 22.12.2022, 06:52 Uhr

(jn)Heute Morgen ist ein 24-jähriger Mann aus dem Westerwaldkreis bei einem Unfall verletzt worden und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gekommen. Um 06:52 Uhr befuhr der Mann am Steuer eines Suzuki die L 3447 aus Görgeshausen kommend in Fahrtrichtung Limburg, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich mit seinem Pkw überschlug und im Straßengraben neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen kam. Während er mit leichteren Verletzungen ärztlich behandelt und in ein Krankenhaus gebracht wurde, musste sein Suzuki mit einem Totalschaden abgeschleppt werden.

