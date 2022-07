Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, A81

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Autobahn 81 (25.07.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Auf der Autobahn 81 zwischen der Ausfahrt Geisingen und Dreieck Bad Dürrheim in Richtung Stuttgart, hat sich am Montag gegen 17 Uhr ein Unfall ereignet. Ein unbekannter Fahrer eines Mercedes Sprinter überholte einen Laster und scherte auf die linke Fahrbahn. Ein von hinten kommender 51-jährige Mercedes AMG63 GLC-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er kam von der Straße ab und stieß gegen eine Leitplanke. Der Sprinter-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von rund 12.000 Euro zu kümmern. Einem Zeugen gelang es, ein Foto von dem Sprinter zu schießen. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell