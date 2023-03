Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lkr. Tuttlingen/ Rottweil/ Konstanz/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Landesweite Kontrollwoche- Polizei führt verstärkt Kontrollen durch

Lkr. Tuttlingen/ Rottweil/ Konstanz/ Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In dieser Woche finden landesweit verstärkt Verkehrsüberwachungsmaßnahmen statt. Auch das Polizeipräsidium Konstanz führt in den Landkreisen Rottweil, Tuttlingen, Konstanz und dem Schwarzwald-Baar-Kreis Verkehrskontrollen durch. Hierbei werden die Beamten bei den Verkehrsteilnehmern ein besonderes Augenmerk auf die Gurtanlegepflicht, auf die sachgemäße Nutzung der Kinderrückhalteeinrichtung und auf die nichterlaubte Handynutzung legen. Leider haben bisherige Verkehrsüberwachungsaktionen immer wieder gezeigt, dass die Akzeptanz der Gurtanlegepflicht noch immer nicht bei jedem vorhanden ist. Allein im vergangenen Jahr hatten etwas weniger als die Hälfte der tödlich verunglückten Auto- und Lastwageninsassen keinen Sicherheitsgurt angelegt, obwohl nachweislich ein angelegter Sicherheitsgurt die Überlebenschance bei einem Verkehrsunfall um bis zu 70 Prozent erhöht. Die Kontrollmaßnahmen finden an verschiedenen Orten und Zeiten statt.

