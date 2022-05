POL-GÖ: (221/2022) Verkehrskontrollen in der Göttinger Innenstadt - Polizei überprüft 661 Fahrzeuge, 191 Verstöße registriert

Göttingen (ots) - Göttingen-Elliehausen, Am Burggraben Mittwoch, 18. Mai 2022, zwischen 13.30 und 14.00 Uhr ELLIEHAUSEN (jk) - Im Göttinger Ortsteil Elliehausen haben Trickdiebe am Mittwochnachmittag (18.05.22) einen Senior bestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 13.30 und 14.00 Uhr in einem Wohnhaus in der Straße "Am Burggraben". Die Diebe entkamen ...

mehr