Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Baucontainer aufgebrochen und Reitutensilien entwendet

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zutritt zu Stallungen Am Weidenbergel und hebelten dort einen Baucontainer auf. In diesem waren mehrere Utensilien für Reit- und Pferdesport gelagert, die die Einbrecher entwendeten. Es entstand ein Schaden von mehr als 2.500 Euro. Das Polizeirevier Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die in der Zeit von Samstag, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 8.30 Uhr, Verdächtiges beobachteten. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 718490 zu melden.

