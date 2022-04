Polizei Paderborn

POL-PB: Sattelzug touchiert Auto beim Wenden

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der Borchener Straße sucht die Polizei Zeugen.

Am Mittwoch fuhr ein Skoda-Fahrer (39) gegen 10.40 Uhr auf der Borchener Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Giselastraße//Breslauer Straße musste er bei Rot halten. Bei grün fuhr der Autofahrer an und links neben ihm setzte sich ein Sattelzug in Bewegung. Der Sattelzugfahrer lenkte nach links ein und wendete das Gespann. Dabei touchierte die Zugmaschine den Skoda. Der Lastwagenfahrer fuhr ohne anzuhalten weiter und entfernte sich auf der Borchener Straße stadtauswärts. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Der Sattelzug bestand aus einer weißen Zugmaschine und einem Auflieger mit blauer Plane und weißer Aufschrift.

Unfallzeugen und Personen, die Angaben zu dem flüchtigen Sattelzug machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell