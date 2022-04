Polizei Paderborn

POL-PB: Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine - Polizei und der Kreis Paderborn informieren Betroffene mit Flyer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Paderborn (ots)

(md) Die Kreispolizeibehörde Paderborn hat gemeinsam mit dem Kreis Paderborn einen Flyer veröffentlicht, der wichtige Informationen für die Geflüchteten aus der Ukraine enthält.

Die Städte im Kreis Paderborn erreichen nach und nach immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine. Um die Ankunft der Menschen hier ein wenig zu erleichtern, haben die Polizei und der Kreis Paderborn in einer gemeinsamen Aktion einige wichtige Informationen, wie Erreichbarkeiten im Notfall und Präventionstipps in einem Flyer und auf einem Poster zusammengestellt. Die Faltblätter können bei Bedarf durch Einsatzkräfte an Geflüchtete ausgegeben werden, liegen aber auch auf den Polizeiwachen im Kreis Paderborn aus. Außerdem werden sie in den Kommunen an allen wichtigen Ämtern und in den Notunterkünften verteilt.

Zudem kann der Flyer in einer Druckversion auf der Internetseite der Polizei unter https://paderborn.polizei.nrw/artikel/informaciya-dlya-bizhenciv-z-ukraini-0 heruntergeladen werden.

Polizeihauptkommissar Claudius Bambeck, Verbindungsbeamter im Krisenstab der Stadt Paderborn, liegt die praktische Hilfe für die Geflüchteten sehr am Herzen: "Wir sorgen so ein wenig dafür, dass sich die geflüchteten Menschen aus der Ukraine hier sicher fühlen. So zeigen wir, dass sowohl die Polizei als auch der Kreis Paderborn für ihre Belange stets ansprechbar sind."

Fotos und Bildunterschriften:

20220413_Flyer_Poster_Ukraine_KPB_PB.JPG: Polizeihauptkommissar Claudius Bambeck ist Verbindungsbeamter im Krisenstab der Stadt Paderborn.

20220413_Flyer_Ukraine_KPB_PB.jpg: Flyer in ukrainischer und deutscher Sprache.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell