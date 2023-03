Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Rastatt, Plittersdorf (ots)

Eine sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Autofahrerin steht im Verdacht, am Montagabend mehrere brenzlige Verkehrssituationen herbeigeführt zu haben. Die Frau habe laut Schilderung von Zeugen mehrfach den von ihr gesteuerten Ford in der Fährstraße sowie im Bereich der Kreuzung "Schulstraße/Bühlstraße" gewendet, sodass andere Verkehrsteilnehmer nur durch eingeleitete Gefahrenbremsungen eine Kollision vermeiden konnten. Zu Schaden kam nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nun auf der Suche nach Verkehrsteilnehmern, die gegen 21:30 Uhr durch das Fahrverhalten der Fiesta-Lenkerin gefährdet wurden. Betroffene Personen melden sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0 bei den Ermittlern. Die Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht.

