Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Starke Rauchentwicklung nach Küchenbrand

Bühlertal (ots)

Ein Brand in einem Zweifamilienhaus im Albert-Bäuerle-Weg hat am Dienstagmorgen zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt und eine starke Rauchentwicklung nach sich gezogen. Nach derzeitigen Feststellungen dürfte das Feuer gegen 9:30 Uhr in der Küche der Wohnung im Obergeschoss ausgebrochen sein. Im Haus hielten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen auf. Ersten Erkenntnissen zu Folge könnte ein technischer Defekt an einem Küchengerät für den Brand verantwortlich gewesen sein. Ein Bewohner wurde vorsorglich von Helfern des Rettungsdienstes zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell